Москвичам рассказали, в каких отделениях ЗАГС можно пожениться в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жителям столицы сообщили о возможности зарегистрировать брак в День России. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на исполняющую обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.
Отмечается, что 12 июня в Москве будут открыты два ЗАГСа.
"В связи с высоким спросом жителей мы решили открыть для работы загсы 12 июня. В День России зарегистрировать брак можно будет в Шипиловском и Гагаринском отделах. Молодожены все чаще выбирают для заключения брака праздники и красивые даты", – объяснила Уханева.
Она отметила, что подать заявление на регистрацию брака в столичных ЗАГСах можно как лично, так и на едином портале госуслуг.
"Недавно мы также приняли решение перевести загсы на особый режим работы, чтобы желающие могли пожениться в красивые даты – 2, 20 и 22 февраля. Эти дни выбрало для бракосочетаний более 1 900 пар", – добавила Уханева.
Московские молодожены продолжают выбирать красивые даты для заключения брака. Наибольшей популярностью пользуются праздники – День всех влюбленных 14 февраля, День семьи, любви и верности 8 июля, а также Красная горка. Кроме того, в этом году популярной для свадьбы стала дата 2 февраля, потому что она читается одинаково как слева направо, так и справа налево.
День России тоже остается популярной датой для свадеб. В прошлом году 12 июня свой брак зарегистрировало более 70 пар. При этом церемонии были проведены не только в отделах ЗАГС, но и в Государственном центральном музее современной истории России.
Ранее в столице впервые прошли ночные регистрации брака. С декабря 2019 года Дворец бракосочетания № 1 стал работать в круглосуточном режиме.
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