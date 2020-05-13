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Общество

09:33

В России сократилось число разводов

общество

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

В первом квартале этого года в России было зарегистрировано 142,6 тысячи разводов, что на 5,2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года (147,8 тысячи), сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ.

При этом в России за первый квартал текущего года зафиксировали 157,1 актов о заключении брака. Это на 3,8 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что в кризисные времена люди больше сближаются.

"Стоит также отметить, что в самом начале этого года Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию, в ходе которого были озвучены беспрецедентные меры поддержки семьи", – напомнила Волынец.

Ранее сообщалось, что Национальный родительский комитет (НРК) предложил увеличить в два раза срок для примирения супругов при разводе. Отмечалось, что это связано с обстановкой, вызванной пандемией коронавируса. Волынец выразила мнение, что действующий режим самоизоляции может стать причиной необдуманных разводов.

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