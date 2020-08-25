Эксперты рассказали, почему в России выросло количество разводов

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После самоизоляции в России выросло число разводов, сообщает газета "Известия". По данным Росстата, в июне в стране зафиксировали 45,9 тысячи разводов, что в 2,5 раза превышает майские показатели и соответствует июню 2019 года.

Согласно статистике, в целом в первом полугодии число разводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 34,7%. Однако если смотреть на статистику по месяцам, то можно увидеть, что снижение пришлось на период действия режима самоизоляции.

Небольшое снижение по разводам зафиксировано в марте, а пик падения пришелся на апрель – 13,8 тысячи разводов против 53,7 тысячи в 2019 году. В мае снова произошло небольшое увеличение. В июне же произошел резкий всплеск, и число разводов выросло до 45,8 тысячи, практически сравнявшись с прошлогодними показателями. Все это на фоне продолжающихся ограничений.

Как считает замруководителя Росстата Павел Смелов, такая тенденция продолжится в июле, так как люди могли принять решение о разводе в период самоизоляции, а реализовать свои намерения в июле. По его словам, полная картина влияния самоизоляции сложится только к концу года.

Психолог Инна Корягина отмечает, что не все семьи сумели справиться с жизненными трудностями, возникшими на фоне пандемии и введенных из-за нее ограничений. Она отметила, что многие конфликты и противоречия обострились и вышли на поверхность.

Специалист напомнила, что еще до коронавирусного кризиса количество разводов существенно увеличилось из-за финансовых проблем. Пандемия же ускорила внутренние процессы, которые до этого протекали скрытно.

Ранее Росстат представил данные о семейной жизни в Российской Федерации. По данным ведомства, на 100 браков приходится порядка 65 разводов.

В случае если у пары нет детей, то брак часто распадается в период от 6 до 9 лет супружеской жизни. Зачастую это связано либо с ранним замужеством, либо с отсутствием позитивных семейных примеров до брака.

Помимо этого, распространены разводы после 10–14 лет брака. Таких семей специалисты насчитали 13%.

Значительная часть разводов происходит до появления детей. Таковых зафиксировано 48% случаев. Еще 34% опрошенных развелись при одном ребенке, а вот брак у семьи с двумя детьми распадался в 16,5% случаев.

