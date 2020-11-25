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Общество

15:39

Результаты тестов на COVID-19 будут доступны на сайте госуслуг

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Результаты теста на коронавирус будут доступны в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Новый сервис разработали специалисты Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором.

"Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус", – сказано в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что результаты будут отгружаться на портал в течение часа после их получения.

Ранее сообщалось, что для снижения риска ошибочного результата теста на коронавирус надо соблюдать определенные правила. Специалисты заявляли, что перед тестированием не стоит есть и полоскать рот. Также за три часа до него нельзя пить, курить и чистить зубы.

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