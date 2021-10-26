В Москве расширили пилот по новой технологии лечения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице расширяют пилот по использованию новой технологии лечения COVID-19 на ранней стадии для пациентов из групп риска, которым не требуется госпитализация. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

В Москве была создана сеть пяти специализированных дневных стационаров и алгоритм ведения таких пациентов.

"Такой дневной стационар и аналогичный алгоритм ведения и лечения препаратами моноклональных антител были впервые созданы в Москве в июне этого года. Первыми возможность воспользоваться новой технологией получили беременные с высоким риском развития тяжелого течения COVID-19. С начала запуска проекта наблюдение и лечение прошли 192 женщины", – рассказала Ракова.

По ее словам, после применения препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений. Кроме того, специалисты отметили быструю нейтрализацию вируса и улучшение состояния пациенток. Комплексное лечение по новой технологии теперь будет доступно для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, добавила заммэра.

Уточняется, что пациенты с наиболее серьезными сопутствующими патологиями будут наблюдаться на базе ведущих городских многопрофильных больниц – ГКБ № 40 и № 52. Также диагностический центр № 5, филиал 5, диагностический центр № 3 и поликлиника № 209 будут обеспечивать ведение пациентов с кардиологическими заболеваниями.

"Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения Москвы весь алгоритм маршрутизации пациентов автоматизирован. В течение первых дней с момента появления симптомов коронавируса центр сможет выявить пациентов, требующих отдельного сопровождения на основании имеющейся в электронной медицинской карте информации о сопутствующих хронических заболеваниях", – пояснила Ракова.

Далее такой пациент будет приглашен в дневной стационар для дополнительного обследования. Специалисты предложат ему лечение новыми противовирусными препаратами с моноклональными антителами, которые однократно вводятся в организм внутривенно через капельницу. Такое лечение помогает организму быстрее бороться с COVID-19, когда свои собственные антитела только начинают вырабатываться.

Чтобы провести терапию, бригада скорой доставит пациента в один из пяти специально созданных дневных стационаров. Перед началом будут поведены дополнительные инструментальные и лабораторные исследования для оценки состояния и рисков развития осложнений. Также свой осмотр проведет профильный специалист по основному заболеванию.

После терапии пациента отправят домой также на медицинском транспорте. Он будет находиться под дистанционным наблюдением лечащего врача и профильного специалиста в течение последующих 7–12 дней. Дополнительно на третий, а потом и на седьмой день проведут ПЦР- и ИФА-тестирование и биохимический анализ крови.

Ранее Минздрав РФ создал карманную версию рекомендаций по лечению COVID-19. В ней собран алгоритм действия для медиков, оказывающих амбулаторную помощь пациентам с внебольничной пневмонией, ОРВИ и гриппом.

Также там прописаны особенности диагностики коронавируса, его лечения и профилактики. Помимо этого, в рекомендациях разъясняются возможности взаимозаменяемости препаратов в разных схемах лечения.