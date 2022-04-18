Эндокринолог рассказала, как самостоятельно определить авитаминоз

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Одним из самых ярких симптомов авитаминоза, проявлением дефицита витамина C является цинга. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на эндокринолога Зухру Павлову.

По ее словам, при авитаминозе также может быть слабость, утомляемость и выпадение волос, которые характерны и при других болезнях.

При этом на недостаток витамина B12 указывают слабость в ногах, когда тяжело вставать или садиться. Иногда проявляется характерное покалывание мышц.

Ранее Павлова рассказала, что постоянная жажда приводит к риску развития хронических проблем с сердцем. По ее словам, хорошая гидратация организма может замедлить или предотвратить развитие изменений в сердце.

Она напомнила, что сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности в мире.

