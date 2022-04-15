Эндокринолог предупредила об опасности постоянной жажды

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Постоянная жажда приводит к риску развития хронических проблем с сердцем. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на эндокринолога Зухру Павлову.
По ее словам, хорошая гидратация организма может замедлить или предотвратить развитие изменений в сердце. Она напомнила, что сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности в цивилизованном мире.
Павлова отметила, что в день женщины должны выпивать не менее 1,5–2 литров воды, а мужчины – около 2–3 литров.
Ранее врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением больницы имени Виноградова Ирина Климова рассказала, что солнцезащитный крем для лица со степенью защиты не ниже 30 нужно использовать с марта по сентябрь, независимо от погоды. Врач отметила, что степень SPF-защиты нужно подбирать индивидуально.
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