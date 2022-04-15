Врачи рассказали, как предотвратить преждевременную смерть

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Исключение вредных привычек, избыточного веса, стресса и других губительных для здоровья факторов позволит избежать преждевременной смерти. Об этом сообщает ETNT.

Как отметил семейный врач Томи Митчелл, базовым условием долгой и счастливой жизни является четкое осознание и нейтрализация всех неоправданных рисков.

"Есть много факторов, которые могут стать причиной преждевременной смерти, среди которых курение, чрезмерное употребление алкоголя, ожирение, небезопасный секс и непристегнутый ремень безопасности. Лучший способ избежать негативных последствий – осознавать все риски", – сказал он.

Основатель и глава Центра борьбы со старением в Филадельфии Сима Бонни, в свою очередь, предупредил о важности ответственного подхода к питанию. По его словам, злоупотребление вредной едой существенно снижает продолжительность жизни.

"Злоупотребление полуфабрикатами и алкоголем может привести к развитию болезней сердца, диабету или раку. Люди, которые предпочитают фрукты, овощи, белковую пищу и чистую воду, живут дольше", – предупредил врач.

Как отметил Митчелл, сбалансированное питание не только исключает риск развития хронических расстройств, но и способствует поддержанию здорового веса. По словам специалиста, в ежедневный рацион следует включить фрукты, овощи и цельные злаки.

Другой эффективной мерой сохранения здоровья на длинной дистанции является своевременное выявление наследственных заболеваний. Наличие у членов семьи сердечно-сосудистых заболеваний должно стать стимулом для регулярного прохождения медобследований и соответствующей коррекции образа жизни.

Не стоит забывать и о пользе умеренных, но регулярных физических нагрузок, которые поддерживают правильную работу сердца, обмен веществ и способствуют нормализации пищеварения. Кроме того, важным фактором является избегание стрессовых ситуаций.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какие продукты способны продлить жизнь человека. По ее словам, в этот список входят грецкие орехи, кисломолочные продукты, а также перепелиные яйца.