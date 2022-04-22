Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 30 апреля по 9 мая

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

17:50

Сомнолог назвала смертельно опасный симптом во время сна

общество

Фото: depositphotos/Rawpixel

Сомнолог Андреа Стрэнд рассказала о смертельно опасном симптоме во время сна, который нельзя игнорировать. Об этом сообщает The Sun.

Эксперт уточнила, что потливость по ночам может говорить о медицинских отклонениях и серьезном заболевании. По словам сомнолога, идеальная температура ночью должна быть не менее 15 и не более 20 градусов по Цельсию. А если температура выше этих значений, следует отказаться от теплого одеяла или использовать специальный наматрасник, чтобы снизить температуру тела и избежать повышенного потоотделения.

Кроме того, специалист посоветовала воздержаться от плотного ужина и кофе за 2–3 часа до сна, чтобы снизить нагрузку на систему пищеварения и сердце. Она пояснила, что, если этого не сделать, во время сна могут активизироваться потовые железы и усилиться потоотделение.

Стрэнд отметила, что в случае бесполезности данных советов следует не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к специалисту. Сомнолог еще раз подчеркнула, что потливость может свидетельствовать о различных недугах, в частности о проблемах с сердцем и COVID-19.

При этом cостояние может ухудшаться, если вовремя не принять меры. Так, даже среди ночи следует переодеться в сухую одежду и сменить влажные простыни.

Ранее сомнолог Александр Калинкин дал советы по правильному пробуждению. Эксперт отметил, что пробуждение по будильнику на регулярной основе свидетельствует о том, что человек недосыпает определенную часть времени от индивидуальной нормы, которая ему свойственна. Он также напомнил, что средняя продолжительность нормы сна составляет от семи до девяти часов.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать