Сомнолог назвала смертельно опасный симптом во время сна

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Сомнолог Андреа Стрэнд рассказала о смертельно опасном симптоме во время сна, который нельзя игнорировать. Об этом сообщает The Sun.
Эксперт уточнила, что потливость по ночам может говорить о медицинских отклонениях и серьезном заболевании. По словам сомнолога, идеальная температура ночью должна быть не менее 15 и не более 20 градусов по Цельсию. А если температура выше этих значений, следует отказаться от теплого одеяла или использовать специальный наматрасник, чтобы снизить температуру тела и избежать повышенного потоотделения.
Кроме того, специалист посоветовала воздержаться от плотного ужина и кофе за 2–3 часа до сна, чтобы снизить нагрузку на систему пищеварения и сердце. Она пояснила, что, если этого не сделать, во время сна могут активизироваться потовые железы и усилиться потоотделение.
Стрэнд отметила, что в случае бесполезности данных советов следует не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к специалисту. Сомнолог еще раз подчеркнула, что потливость может свидетельствовать о различных недугах, в частности о проблемах с сердцем и COVID-19.
При этом cостояние может ухудшаться, если вовремя не принять меры. Так, даже среди ночи следует переодеться в сухую одежду и сменить влажные простыни.
Ранее сомнолог Александр Калинкин дал советы по правильному пробуждению. Эксперт отметил, что пробуждение по будильнику на регулярной основе свидетельствует о том, что человек недосыпает определенную часть времени от индивидуальной нормы, которая ему свойственна. Он также напомнил, что средняя продолжительность нормы сна составляет от семи до девяти часов.
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