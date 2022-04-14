Врач объяснил, почему опасно принимать половину таблетки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-терапевт Олег Абакумов заявил, что разделять на части можно только 4% препаратов, так как при разрушении структуры таблетки вся порция активного вещества, которое должно всасываться в кровь постепенно, попадает в организм сразу, а это может усилить побочные эффекты, сообщает радио КП.

По словам специалиста, не следует разламывать или превращать в порошок таблетки, покрытые оболочкой. Так, если это сделать с препаратом для работы пищеварения, он просто попадет в желудок и не подействует в кишечнике.

"В таблетках пролонгированного действия есть специальные поры, которые пропускают определенную дозу вещества на протяжении ограниченного периода времени, либо отсрочено. Разрушив структуру таблетки, вы получите сразу же всю дозу. Побочные эффекты могут проявляться еще сильнее", – отметил врач.

Кроме того, как подчеркнул терапевт, даже разделенная на маленькие части таблетка может застрять в пищеводе, в связи с этим лекарства следует принимать строго по инструкции: не надо запивать водой таблетки для разжевывания, а также пытаться проглотить те, которые необходимо сначала растворить в воде.

Ранее врач рассказал о вреде частого приема обезболивающих. По словам медика и телеведущего Александра Мясникова, прием больше 15 обезболивающих в месяц может привести неблагоприятным для организма последствиям в виде медикаментозной головной боли.

