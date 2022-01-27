В Роспатенте назвали изобретаемые россиянами препараты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Больше всего россияне изобретали противовирусные препараты, в том числе от коронавируса. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роспатента.
Так, с апреля 2020 года по 20 января 2022 года подано 1 042 заявки на изобретения моделей для борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. При этом патентов в этой области было выдано 468, один из них – на лекарственное средство "Мир 19" Института иммунологии ФМБА РФ.
Также россияне часто занимаются разработками противоопухолевых и сердечно-сосудистых препаратов. В прошлом году ученые запатентовали разработку в области биотехнологий, которая борется с развитием опухолевых клеток.
Кроме того, россияне изобрели и запатентовали способ повышения эффективности антибиотиков и наноструктурированную композицию для пероральной доставки инсулина (путем проглатывания).
Ранее сообщалось, что исследователи Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского запатентовали лекарство от сахарного диабета в виде таблетки.
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