В Роспатенте назвали изобретаемые россиянами препараты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Больше всего россияне изобретали противовирусные препараты, в том числе от коронавируса. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роспатента.

Так, с апреля 2020 года по 20 января 2022 года подано 1 042 заявки на изобретения моделей для борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. При этом патентов в этой области было выдано 468, один из них – на лекарственное средство "Мир 19" Института иммунологии ФМБА РФ.

Также россияне часто занимаются разработками противоопухолевых и сердечно-сосудистых препаратов. В прошлом году ученые запатентовали разработку в области биотехнологий, которая борется с развитием опухолевых клеток.

Кроме того, россияне изобрели и запатентовали способ повышения эффективности антибиотиков и наноструктурированную композицию для пероральной доставки инсулина (путем проглатывания).

Ранее сообщалось, что исследователи Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского запатентовали лекарство от сахарного диабета в виде таблетки.

