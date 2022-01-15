Врач рассказал о вреде частого приема обезболивающих

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Прием больше 15 обезболивающих в месяц может привести неблагоприятным для организма последствиям в виде медикаментозной головной боли. Об этом в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

В таком случае, по его словам, человеку обычно назначают препарат амитриптилин. Однако всех этих проблем можно избежать и без использования таблеток, отметил Мясников.

Так, напряжение является наиболее распространенной причиной головной боли. Оно, в частности, возникает от недостатка свежего воздуха или неправильного положения головы во время чтения и работы. В этом случае сначала следует обратиться к немедикаментозным методам профилактики, прежде чем принимать таблетки, заключил телеведущий.

Ранее американские диетологи предупредили о неожиданной опасности кофе. Специалисты утверждают, что в больших количествах – свыше шести чашек в день – напиток способен привести к уменьшению мозга и деменции.

