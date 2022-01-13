Врач рассказал о болезни-хамелеоне, которая не лечится таблетками

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Синдром тазовой боли по симптоматике очень похож на цистит, однако это заболевание не поддается медикаментозному лечению, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Если прием курса антибиотиков не помог избавиться от неприятных ощущений, следует сдать мочу на посев. Отсутствие бактерий в анализе будет свидетельствовать о наличии синдрома тазовой боли", – заявил он в эфире канала "Россия 1".

По словам Мясникова, данный недуг развивается на фоне перестроения работы рецепторов, когда они приобретают гиперчувствительность. Лучшим средством для лечения синдрома тазовой боли являются гимнастика и тренировка по сдерживанию позывов к мочеиспусканию, отметил врач.

Ранее Мясников объяснил, в чем кроется опасность резких скачков артериального давления в течение дня. Он указал на то, что симптом может сигнализировать о начале болезни. Особенно ему подвержены люди с варикозным расширением вен, пожилые и диабетики.