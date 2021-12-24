Врач предостерег от употребления алкоголя во время простуды

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Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег от употребления алкоголя во время простуды и ОРВИ.

"Если примешь алкоголь при признаках простуды, тебе может сразу стать легче. Но потом обязательно накатит", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников также уточнил, что при заболевании нельзя употреблять алкоголь с перцем, при повторном приеме спиртного состояние может только ухудшиться.

Ранее сообщалось, что популярные спреи от насморка могут быть опасны для здоровья, поскольку некоторые сосудосуживающие препараты вызывают зависимость и проблемы с сердцем.

По словам специалистов, в первое время лекарство оказывает нужный эффект: слизистая носа сужается и дышать становится легче. Но в скором времени спреи начинают вызывать синдром отдачи.

