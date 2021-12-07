Эксперт рассказал о необходимых зимой витаминах и добавках

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В зимнее время для укрепления иммунитета гражданам важно употреблять витамины D, C и цинк. Об этом рассказала тренер по целостному образу жизни и питанию Холли Зокколан, сообщает Express.
По ее словам, в холодное время года организм испытывает недостаток витамина D, так как обычно получает его из солнечного света. Он содержится в жирной рыбе, сыре, яичных желтках и мясных субпродуктах.
В борьбе с простудой помогают цинк и витамин С. Также витамин C важен для восстановления тканей организма.
Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, чем полезен гранат. По ее словам, в основе профилактического воздействия граната на организм человека лежит принцип синергии фитохимических веществ. Гранат можно есть вместе с косточками, особенно если этот сорт с мягкими семенами.
"Доктор 24": витамин B12
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