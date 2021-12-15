Врач предупредил об опасности спреев от насморка

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Популярные спреи от насморка могут быть опасны для здоровья, поскольку некоторые сосудосуживающие препараты вызывают зависимость и проблемы с сердцем. Об этом сообщает испанская газета El Confidencial.

Отоларинголог клинической больницы Сантьяго-де-Компостела Кристиан Кальво рассказал о механизме возникновения привыкания к препарату. По его словам, в первое время лекарство оказывает нужный эффект: слизистая носа сужается и дышать становится легче. Но в скором времени спреи начинают вызывать синдром отдачи.

"Другими словами, когда эффект препарата ослабевает, слизистая отекает еще больше. Поэтому лекарство нужно использовать повторно. Так возникает порочный круг", – пояснил специалист.

Он отметил, что злоупотребление такими лекарствами может вызывать повышение давления и перфорацию носовой перегородки. Кроме того, лекарства способны спровоцировать инсульт и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Отоларинголог подчеркнул, что избавиться от зависимости от назальных спреев можно лишь благодаря силе воли.

Ранее сотрудница кафедры медицинской химии и клеточной биологии в Гетеборгском университете Анна Эрмунд назвала признаки опасного кашля. Она отметила, что мокрый кашель, часто встречающийся с насморком и температурой, может говорить о коклюше или респираторно-синцитиальном вирусе у детей.

