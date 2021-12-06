Терапевт назвал симптомы COVID-19, при которых нужно срочно вызывать скорую помощь

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Существует определенный набор симптомов, которые указывают на тяжелое состояние пациента с COVID-19 и грозящую ему опасность. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов. По его словам, в первую очередь нужно обращать внимание на дыхание.

"Есть набор "симптомов красного флага", при появлении которых надо бить в колокола и обращаться за медицинской помощью. Прежде всего, это нарастающая одышка. В норме у нас частота дыхательных движений 14–16 (в минуту. – Прим. ред.), если она уходит к 30, то это проявление одышки", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Он также подчеркнул, что самое главное при одышке – понимать динамику. Если нехватка воздуха нарастает, вероятнее всего, потребуется медицинское вмешательство, пояснил Водовозов.

Врач также рассказал, что обычно COVID-19 развивается "куполообразно". Если же в состоянии больного происходят резкие изменения, то пациенту нужна дополнительная медицинская помощь.

"Инфекция протекает куполообразно. То есть симптомы сначала постепенно поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают вниз. Так должно быть в норме, когда организм справляется самостоятельно", – объяснил он.

Водовозов подчеркнул, что предотвратить тяжелое течение коронавируса и снизить риск заражения позволит вакцинация.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, какие признаки коронавируса могут наблюдаться у вакцинированных при заболевании в легкой форме. По словам эксперта, симптомы у тех, кто сделал прививку от COVID-19, такие же, как у невакцинированных – насморк, кашель, слабость, першение в горле, невысокая температура.