Названа категория людей, для которых COVID-19 особенно опасен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Коронавирус представляет особую опасность для гипертоников, заявил главный врач клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".
По его словам, пациенты с артериальной гипертензией имеют большее количество рецепторов, которые обеспечивают поддержание высокого давления. Именно с помощью данных рецепторов коронавирус попадает в клетки организма.
"У здорового человека рецепторов 5 тысяч на поверхности клетки, то есть 5 тысяч вирусных единиц может войти в клетку. А у пациента с артериальной гипертонией таких рецепторов в 10 раз больше. И, соответственно, в клетку может войти 50 тысяч вирусов", – пояснил Ворслов.
Кроме того, гипертоники обладают повышенным риском тяжелого течения COVID-19, добавил специалист.
Ранее директор НИЦ офтальмологии РНИМУ Христо Тахчиди рассказал о новом симптоме коронавируса. По его словам, у пациентов с COVID-19 все чаще стало наблюдаться поражение глаз.
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