Врач рассказала про симптомы легкой формы COVID-19 у привитых

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, какие признаки коронавируса могут наблюдаться у вакцинированных при заболевании в легкой форме, сообщает "Лента.ру".

По словам эксперта, симптомы у тех, кто сделал прививку от COVID-19, такие же, как у невакцинированных.

"Насморк, кашель, слабость, першение в горле, может быть невысокая температура, а может быть и ярко все выражено", – отметила врач.

Ранее директор НИЦ офтальмологии РНИМУ Христо Тахчиди рассказал о новом симптоме коронавируса. По его словам, у пациентов с COVID-19 все чаще стало наблюдаться поражение глаз.

