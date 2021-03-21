Названы опасные болезни, на которые указывают судороги

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Врач-невролог Юрий Андрусов предупредил, что периодические судороги у человека могут быть признаками серьезных проблем со здоровьем. Об этом он рассказал в эфире телеканала "360".

"Если вы замечаете, что какие-то мышечные спазмы, непроизвольные движения и дрожания начинают вовлекать мышцы головы, лица, шеи или рук, то это очень нехороший и настораживающий признак", – заявил специалист.

Так, судороги в районе головы могут свидетельствовать о дистониях и миоклониях.

Вместе с тем, наиболее частое явление – судороги в мышцах ног. Плоскостопие, деформация стопы и искривление таза, а также искривление позвоночника являются распространенными причинами подобного явления,

Судороги в ногах могут быть вызваны неудобной обувью. Кроме того, провоцирующим фактором выступает недостаток калия или магния в организме.

Эксперт ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее посоветовала гражданам страны почаще двигаться и в целом вести активный образ жизни, а также расширить рацион за счет фруктов и овощей. Хорошим шагом также станет сокращение объема потребляемого сахара.

