Врач предупредил об опасности обезболивающих

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые обезболивающие могут негативно сказаться на организме человека. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Специалист пояснил, что многие люди нередко для устранения боли принимают обезболивающие препараты. По его словам, это нестероидные противовоспалительные медикаменты, которые могут вызвать гипертонию, инсульты, инфаркты, а также повлиять на ход сердечных заболеваний.

"Если у тебя что-то болит и ты вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол", – порекомендовал медик.

До этого Мясников рассказывал, что анальгин может оказать негативное воздействие на почки. Также, по его словам, нестероидные противовоспалительные препараты могут повышать давление и вызывать раздражение желудка.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила об опасности неконтролируемого приема антибиотиков. По ее словам, такое отношение к препаратам может привести к пандемии микроорганизмов, которые устойчивы к антибиотикам и противовирусным препаратам. Вуйнович отметила, что принимать антибиотики нужно осторожно и только по назначению специалиста.

