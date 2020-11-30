В ВОЗ рассказали, чем опасен неконтролируемый прием антибиотиков

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила об опасности неконтролируемого приема антибиотиков. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, такое отношение к препаратам может привести к более опасной пандемии – пандемии микроорганизмов, которые устойчивы к антибиотикам и противовирусным препаратам. Вуйнович отметила, что принимать антибиотики нужно осторожно и только по назначению специалиста.

"Все врачи должны только очень внимательно смотреть рекомендации, нужны они или не нужны", – добавила представитель ВОЗ.

Также она подчеркнула, что, если микроорганизмы приобретут устойчивость к антибиотикам, лечить людей будет нечем, препараты не будут давать должных результатов.

"Сейчас нам очень важно понять, что коронавирус дал толчок, чтобы снова пересмотреть взгляды на инфекционные заболевания как со стороны врачей, так и общества", – рассказала Вуйнович.

Ранее представитель ВОЗ призвала москвичей внимательнее соблюдать меры предосторожности в пандемию COVID-19. По словам эксперта, пока социальное поведение жителей столицы РФ не соответствует "отличному".