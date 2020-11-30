В ВОЗ оценили социальное поведение москвичей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала москвичей внимательнее соблюдать меры предосторожности в пандемию COVID-19.

По словам эксперта, пока социальное поведение жителей столицы РФ не соответствует "отличному". Вуйнович отметила, что многие горожане носят маски, но этого числа недостаточно – необходимо, чтобы средства защиты были минимум у 90% прохожих.

"Да, видно, что сейчас в магазинах люди держат дистанцию: там есть эти [разделители], эти полоски на полу. Но есть места, где, мне кажется, просто не понимают, что при прикосновении к другому человеку они рискуют или заразиться, или другого человека заразить", – добавила представитель ВОЗ в интервью ТАСС.

На минувшей неделе Сергей Собянин заявил, что власти не планируют закрывать столицу или отдельные секторы экономики из-за COVID-19. Градоначальник также подтвердил, что не идет речь о закрытии метро в новогоднюю ночь.

