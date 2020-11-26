Собянин заявил, что около 50% москвичей имеют иммунитет к COVID-19

26 ноября, 20:08
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Сергей Собянин заявил, что порядка 50% москвичей имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения имеют иммунный ответ к коронавирусу: клеточный иммунитет, антитела", – сказал Собянин.
Мэр города добавил, что половину населения можно считать теоретически относительно защищенной. При этом градоначальник уточнил, что никто не гарантирует отсутствие повторных заболеваний.
Ранее мэр города сообщил, что около 10–11% госпитализированных пациентов с коронавирусом сейчас находятся в реанимации. Он подчеркнул, что на данный момент нельзя говорить, что инфекция стала более безопасной и менее коварной.
При этом градоначальник отметил, что столичная система здравоохранения справляется с COVID-19, несмотря на напряженную ситуацию. Собянин добавил, что власти не планируют закрывать из-за коронавируса Москву или отдельные сектора экономики.
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