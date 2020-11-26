Собянин заявил, что власти не планируют закрывать Москву из-за COVID-19

18:14
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сергей Собянин заявил, что власти не планируют закрывать Москву или отдельные секторы экономики из-за COVID-19. Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"Никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет", – сказал Собянин, добавив, что город не планируют закрывать из-за коронавируса, а вся информация по этому поводу является слухами.
Мэр подчеркнул, что власти ориентируются на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимают минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности.
Ранее Собянин сообщил, что система здравоохранения в Москве справляется с пандемией коронавируса, несмотря на напряженную с каждым днем ситуацию.
В России за последние сутки зафиксировано 25 487 новых случаев коронавируса во всех регионах. В Москве за это время выявили 6 075 случаев. В городе госпитализированы с COVID-19 1 759 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 437 человек.
За сутки в Москве выявили 6 075 новых случаев коронавируса
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