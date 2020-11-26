Собянин заявил, что система здравоохранения в Москве справляется с пандемией

18:11
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Система здравоохранения в Москве справляется с пандемией коронавируса, заявил Сергей Собянин. Вместе с тем, он отметил, что ситуация становится напряженнее с каждым днем.
"Вся система справляется. Но с каждым днем эта работа становится все более и более напряженной", – сказал мэр в эфире канала "Россия 24".
Ранее Собянин сообщил, что принятые меры по коронавирусу пока позволяют избегать локдауна. В то же время мэр подчеркнул, что еще рано говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости, поскольку система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой.
"Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением", – сказал Собянин.
В связи с этим власти решили продлить до 15 января 2021 года меры противодействия распространению COVID-19, срок действия которых истекает 29 ноября.
В России за последние сутки зафиксировано 25 487 новых случаев коронавируса во всех регионах. В Москве за это время выявили 6 075 случаев. В городе госпитализированы с COVID-19 1 759 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 437 человек.
Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать "закрытия" города
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