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08:58

Собянин заявил, что принятые меры пока позволяют избегать локдауна

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Принятые меры по коронавирусу пока позволяют избегать локдауна, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

В то же время мэр подчеркнул, что еще рано говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости, поскольку система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой.

Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением.
Сергей Собянин
мэр Москвы

В связи с этим власти решили продлить до 15 января 2021 года меры противодействия распространению COVID-19, срок действия которых истекает 29 ноября.

  • Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома.
  • Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала.
  • Будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.

Мэр подчеркнул, что в таком режиме предстоит прожить еще полтора месяца. Собянин напомнил, что даже Новый год в столице будут встречать как семейный праздник – в малом домашнем кругу.

В то же время он подчеркнул, что промышленные предприятия, бизнес, магазины и сфера обслуживания продолжают свою работу.

Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Собянин призвал москвичей быть максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье.

"Тем самым мы вместе приближаем окончание пандемии", – заключил он.

Ранее в Москве ввели дополнительные ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. В соответствии с ними развлекательные заведения, а также заведения общепита не могут обслуживать клиентов с 23:00 до 06:00.

Это касается караоке-, боулинг-клубов, баров, ночных клубов, ресторанов, кафе и других подобных заведений. В то же время курьерская доставка и торговля навынос может осуществляться.

Комментируя данное решение, Собянин заявил, что оно является компромиссным. По мнению главы города, такие ограничения позволят избежать закрытия всей отрасли. Он отметил, что принятые меры минимальны и аналогичны тем, что действуют в большинстве европейских стран.

Кроме того, столичные власти порекомендовали магазинам, фуд-кортам и сетям быстрого питания ввести систему чекинов с помощью QR-кода. Отмечается, что данные требования не являются обязательными. В случае их отсутствия не предусмотрены какие-либо штрафные санкции.

В Кремле оценили результаты ограничительных мер из-за COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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