Власти Москвы рекомендовали фуд-кортам и магазинам ввести QR-коды

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Магазинам, фуд-кортам и сетям быстрого питания рекомендовано подключиться к системе QR-кодов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Требования по обязательной установке системы чекинов в кафе и ресторанах нет. Но тем не менее мы видим, как рестораторы активно подключаются к системе. Мы также рекомендуем установить QR-коды магазинам, на фуд-кортах в торговых центрах, сетям быстрого питания и другим заведениям общественного питания", – сообщил Немерюк.

По его словам, поскольку данная система QR-кодов для этих организаций носит рекомендательный характер, то штрафных санкций в отношении них не предусмотрено. Немерюк подчеркнул, что соблюдение всех мер, предусмотренных указом мэра, позволит избежать введения более жестких мер.

Ранее власти Москвы рекомендовали ввести систему QR-кодов для посетителей и работников столичных учреждений культуры. Речь идет о музеях, библиотеках, зоопарках, кинотеатрах и других учреждениях столицы.

Систему чекинов впервые ввели в ночных заведениях Москвы 19 октября. Посетителей и сотрудников обязали регистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получать оповещение. Системой уже воспользовались свыше 1,1 миллиона человек.

