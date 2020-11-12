Власти Москвы рекомендовали фуд-кортам и магазинам ввести QR-коды

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Магазинам, фуд-кортам и сетям быстрого питания рекомендовано подключиться к системе QR-кодов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
"Требования по обязательной установке системы чекинов в кафе и ресторанах нет. Но тем не менее мы видим, как рестораторы активно подключаются к системе. Мы также рекомендуем установить QR-коды магазинам, на фуд-кортах в торговых центрах, сетям быстрого питания и другим заведениям общественного питания", – сообщил Немерюк.
По его словам, поскольку данная система QR-кодов для этих организаций носит рекомендательный характер, то штрафных санкций в отношении них не предусмотрено. Немерюк подчеркнул, что соблюдение всех мер, предусмотренных указом мэра, позволит избежать введения более жестких мер.
Ранее власти Москвы рекомендовали ввести систему QR-кодов для посетителей и работников столичных учреждений культуры. Речь идет о музеях, библиотеках, зоопарках, кинотеатрах и других учреждениях столицы.
Систему чекинов впервые ввели в ночных заведениях Москвы 19 октября. Посетителей и сотрудников обязали регистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получать оповещение. Системой уже воспользовались свыше 1,1 миллиона человек.
Музеям и кинотеатрам Москвы рекомендуют ввести регистрацию по QR-кодам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: