Собянин оценил возможность закрытия кафе и ресторанов в столице

14:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин сообщил, что ограничение времени работы кафе и ресторанов в Москве является компромиссом. В эфире телеканала "Россия 24" мэр заявил, что это позволит избежать закрытия всей отрасли.
Согласно принятому решению, столичным ресторанам, кафе, ночным клубам и другим развлекательным заведениям запрещается работать с 23:00 до 06:00.
Градоначальник обратил внимание, что принятые меры минимальны и аналогичны тем, что действуют в большинстве европейских стран. Также, по его словам, они рекомендованы Роспотребнадзором.
"Потому что после 23:00 рестораны и кафе превращаются уже в караоке-клубы, танцпол", – подчеркнул Собянин.
Он отметил, что все столичные кафе и рестораны продолжат работать в качестве заведений общепита.
"Закрытие в дневное время всего общепита означает совершенно другой порог, другой режим работы. По сути, мы тогда полностью положим весь общепит и ресторанный бизнес, нанесем громадный для них ущерб", – сообщил мэр Москвы.
Ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в новогоднюю ночь не будут работать московские рестораны. При этом он уточнил, что речи о полном локдауне в столице не идет.
Рестораны и кафе в Москве будут закрыты в новогоднюю ночь
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