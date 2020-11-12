Собянин оценил возможность закрытия кафе и ресторанов в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил, что ограничение времени работы кафе и ресторанов в Москве является компромиссом. В эфире телеканала "Россия 24" мэр заявил, что это позволит избежать закрытия всей отрасли.

Согласно принятому решению, столичным ресторанам, кафе, ночным клубам и другим развлекательным заведениям запрещается работать с 23:00 до 06:00.

Градоначальник обратил внимание, что принятые меры минимальны и аналогичны тем, что действуют в большинстве европейских стран. Также, по его словам, они рекомендованы Роспотребнадзором.

"Потому что после 23:00 рестораны и кафе превращаются уже в караоке-клубы, танцпол", – подчеркнул Собянин.

Он отметил, что все столичные кафе и рестораны продолжат работать в качестве заведений общепита.

"Закрытие в дневное время всего общепита означает совершенно другой порог, другой режим работы. По сути, мы тогда полностью положим весь общепит и ресторанный бизнес, нанесем громадный для них ущерб", – сообщил мэр Москвы.

Ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в новогоднюю ночь не будут работать московские рестораны. При этом он уточнил, что речи о полном локдауне в столице не идет.