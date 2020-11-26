В России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
В России за последние сутки зафиксировано 25 487 новых случаев коронавируса во всех регионах. Без клинических проявлений выявлено 5 511 случаев (21,6%). Об этом сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 6 075 новых случаев, на Санкт-Петербург – 3 669, на Московскую область – 1 022, на Нижегородскую область – 453, на Свердловскую область – 391, на Архангельскую область – 356, на Карелию – 351, на Хабаровский край – 344, на Красноярский край – 334, на Воронежскую область – 323.
Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл, Ямало-Ненецком автономном округе.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 187 990 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 38 062 летальных исхода, выздоровели 1 685 492 человека.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 59,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,404 миллиона человек скончались.
Ранее сообщалось, что дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Площадку для производства препарата "Спутник V" удалось подготовить за месяц.
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