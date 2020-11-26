В Москве за сутки госпитализировали 1 759 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за последние сутки заболели коронавирусом 6 075 человек. Госпитализированы с COVID-19 1 759 пациентов. При этом к аппаратам ИВЛ подключены 437 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Из общего числа зараженных 41,9 процента составляют пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9 процента – от 46 до 65, 9,6 процента – от 66 до 79 лет. Еще 4,3 процента – это пациенты старше 80 лет. 12,3 процента среди заболевших – это дети.
Отмечается, что гражданам старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, а также школьникам и студентам, находящимся на дистанте, необходимо соблюдать домашний режим.
В Москве от коронавируса за последние сутки вылечились 6 229 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 428 418.
В России за последние сутки зафиксировано 25 487 новых случаев коронавируса во всех регионах. Без клинических проявлений выявлено 5 511 случаев (21,6%).
Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать "закрытия" города
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