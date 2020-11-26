Еще 6 229 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице от коронавируса вылечились еще 6 229 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 428 418", – говорится в сообщении.

Перед выпиской специалисты проводят необходимые исследования, с помощью которых подтверждается отсутствие заболевания. Пациенты, которые остаются под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Также выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16.

За прошедшие сутки в Москве скончались 73 пациента с положительным результатом теста на COVID-19.

Сергей Собянин заявил, что меры по коронавирусу пока позволяют избегать локдауна. В то же время он подчеркнул, что еще рано говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости, поскольку система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой.