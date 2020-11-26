Эпидемиолог назвал самые частые симптомы COVID-19 у детей

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с РИА Новости назвал самые частые симптомы коронавирусной инфекции.

Специалист среди частых проявлений коронавируса у детей выделил кашель и температуру.

"У 2% детей отмечается изолированное поражение желудочно-кишечного тракта без респираторных симптомов", – отметил Горелов.

Эпидемиолог пояснил, что у детей с COVID-19 редко наблюдается потеря обоняния. Чаще всего это обусловлено тем, что ребенок не способен объяснить подобный симптом.

Ранее Горелов оценил вероятность поражения легких у детей при коронавирусе. Он отмечал, что риск повышается с возрастом.

До этого сообщалось, что ученые выяснили причину, по которой дети легче переносят COVID-19. Специалисты связали это с особенностями иммунной системы.