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Общество

01:39

В ВОЗ объяснили, как коронавирус мог передаться человеку

общество

Фото: EPA/TASS/LUCA ZENNARO

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, как коронавирус мог передаться человеку. Об этом рассказал старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс во время онлайн-сессии вопросов и ответов.

Эксперт отметил, что существует два наиболее вероятных сценариях передачи COVID-19 человеку.

"Согласно первому, вирус перешел напрямую от летучей мыши к человеку и быстро или полностью адаптировался", – передает слова Конингса РИА Новости.

Специалист пояснил, что данный сценарий рассматривается как маловероятный. При этом существует основная версия передачи вируса человеку.

"Вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека", – заявил представитель ВОЗ.

Он отметил, что поиск не адаптированной к человеку версии вируса поможет отметить изменения, которые наиболее важны при заражении людей. Это станет шагом к созданию более эффективных вакцин и лекарств.

Конингс также заявил, что в данный момент ученые проводят исследования с различными животными для определения степени их подверженности заражению. В будущем для животных тоже может понадобиться вакцина, отметил эксперт.

"Мы знаем, что в некоторой степени заражению вирусом подвержены кошки и в какой-то степени собаки. <...> Ряд домашних животных также подвержены заражению, но не так как норки", – заключил Конингс.

Ранее ученые рассказали, откуда может прийти следующая пандемия. Международная группа экспертов изучила экологические, социальные и экономические факторы, влияющие на распространение болезней.

За последние сутки в России подтвердили 23 675 новых случаев коронавируса. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 156 (21,8%) заболевших.

В России выявили 23 675 новых случаев коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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