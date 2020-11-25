В России подтвердили 23 675 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 23 675 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 156 (21,8%) заболевших, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 4 685 случаев, на Санкт-Петербург – 3 421, на Московскую область – 1 005, на Нижегородскую область – 457, на Свердловскую область – 388, на Республику Карелия – 362, на Архангельскую область – 361, на Красноярский край – 333, на Воронежскую область – 321, на Хабаровский край – 318, на Ростовскую область – 313, на Пермский край – 299, на Мурманскую область – 280, на Республику Коми – 279, на Республику Бурятия – 276.

Всего в России зарегистрировано 2 162 503 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста замечен в Ненецком автономном округе – 0,5%, в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Дагестан – 0,6%, Республике Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Марий Эл – 0,7%.

За последние сутки подтверждено 507 летальных случаев, всего по стране за весь период умерли 37 538 человек. За последние 24 часа выписали 25 748 человек, за весь период по России выздоровели от коронавируса 1 660 419 человек.

В мире зафиксирован новый недельный антирекорд случаев заражений коронавирусной инфекцией. За 7 дней был зафиксирован 4 060 891 новый случай коронавируса. При этом за неделю скончался 67 221 пациент с COVID-19.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что для скорого выхода России на плато по COVID-19 требуется соблюдение гражданами всех противоэпидемических мер.

По словам специалиста, эффективная борьба с пандемией невозможна без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм.