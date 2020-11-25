Еще 5 947 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице от коронавируса вылечились еще 5 947 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 422 189 человек", – говорится в сообщении.

Перед выпиской специалисты проводят необходимые исследования, с помощью которых подтверждается отсутствие заболевания. Пациенты, которые остаются под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

За прошедшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что для скорого выхода России на плато по COVID-19 требуется соблюдение гражданами всех противоэпидемических мер.

По словам специалиста, эффективная борьба с пандемией невозможна без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм.