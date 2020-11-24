портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 8 530 человек.

За последние сутки в России выявили 24 326 новых случаев коронавируса. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 230 заболевших.

В России выявили 24 326 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки подтвердили 5 838 новых случаев коронавируса. В городе были госпитализированы 1 648 пациентов с COVID-19.

Ранее ученые назвали самый ранний признак COVID-19. Сообщалось, что коронавирус, проникая в организм, поражает эпителий носоглотки.

Кроме того, специалисты из Университета Женевы в Швейцарии обнаружили препараты, способные блокировать COVID-19. Отмечалось, что вирусы для проникновения пользуются механизмом клеточного поглощения.