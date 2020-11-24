Ученые обнаружили блокирующее COVID-19 средство

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Специалисты из Университета Женевы в Швейцарии обнаружили препараты, способные блокировать проникновение в клетки таких вирусов, как SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в журнале Chemical Science.

Специалисты отмечают, что вирусы пользуются механизмом клеточного поглощения, чтобы проникнуть внутрь клеток.

Ученые проанализировали потенциальные вещества, которые могли бы оказаться ингибиторами поглощения в случае SARS-CoV-2. Были проведены тесты клеточного поглощения молекул серы, помеченных флуоресцентными зондами для оценки их присутствия внутри клеток с помощью флуоресцентной микроскопии.

Специалисты пришли к выводу, что некоторые ингибиторы в 500 раз эффективнее реагента Эллмана, который ранее применялся для идентификации тиоловых групп. Согласно результатам тестов, один из исследуемых ингибиторов может не допустить проникновения SARS-CoV-2 в клетки.

Ранее сообщалось, что ученые из Института вирусологии Университетской клиники Эссена выявили напиток, который помогает бороться с коронавирусом. По мнению специалистов, подавлять активность COVID-19 способен чай на основе шалфея и периллы. Во время исследования ученые приготовили травяные чаи, доведя их до кипения, а затем настояв на протяжении двух часов при температуре воды 60 градусов. После этого они инкубировали напитки с инфицированными COVID-19 клетками.