Ученые назвали напиток, который помогает бороться с коронавирусом

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Ученые из Института вирусологии Университетской клиники Эссена выявили напиток, который помогает бороться с коронавирусом. По мнению специалистов, подавлять активность COVID-19 способен чай на основе шалфея и периллы. Об этом сообщается на портале biorxiv.

Во время исследования ученые приготовили травяные чаи из шалфея, периллы и кориандра, доведя их до кипения, а затем настояв на протяжении двух часов при температуре воды 60 градусов. После этого они инкубировали напитки с инфицированными коронавирусом клетками.

Согласно результатам исследования, подавить воспроизводство COVID-19 можно даже после кратковременного принятия периллы и шалфея.

Специалисты предполагают, что напитки будут полезны для профилактики коронавируса, но данную информацию еще предстоит перепроверить.

Ранее эксперт рассказала, как снизить заболеваемость коронавирусом в России. По ее мнению, стабильное снижение уровня заболеваемости COVID-19 возможно только благодаря совместным усилиям граждан. Вирусолог отметила, что необходимо действовать сообща, – каждый должен строго соблюдать правила профилактики распространения коронавируса.

В России за последние сутки выявили 24 318 случаев коронавируса. Бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 923 случаях.