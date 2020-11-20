Ученые назвали напиток, который помогает бороться с коронавирусом

Фото: depositphotos/belchonock
Ученые из Института вирусологии Университетской клиники Эссена выявили напиток, который помогает бороться с коронавирусом. По мнению специалистов, подавлять активность COVID-19 способен чай на основе шалфея и периллы. Об этом сообщается на портале biorxiv.
Во время исследования ученые приготовили травяные чаи из шалфея, периллы и кориандра, доведя их до кипения, а затем настояв на протяжении двух часов при температуре воды 60 градусов. После этого они инкубировали напитки с инфицированными коронавирусом клетками.
Согласно результатам исследования, подавить воспроизводство COVID-19 можно даже после кратковременного принятия периллы и шалфея.
Специалисты предполагают, что напитки будут полезны для профилактики коронавируса, но данную информацию еще предстоит перепроверить.
Ранее эксперт рассказала, как снизить заболеваемость коронавирусом в России. По ее мнению, стабильное снижение уровня заболеваемости COVID-19 возможно только благодаря совместным усилиям граждан. Вирусолог отметила, что необходимо действовать сообща, – каждый должен строго соблюдать правила профилактики распространения коронавируса.
В России за последние сутки выявили 24 318 случаев коронавируса. Бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 923 случаях.
Москвичам расскажут о заражении COVID-19 во время беременности
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: