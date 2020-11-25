У врио главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился COVID-19

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

У врио главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился коронавирус, сообщает ТАСС.

Меликову 25 ноября пришел положительный тест на COVID-19. По словам руководителя пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаева, чувствует себя Меликов хорошо.

Он находится на самоизоляции и соблюдает все рекомендации врачей. Меликов принял решение об удаленной работе.

Ранее 23 ноября стало известно, что от коронавируса вылечился губернатор Камчатского края РФ Владимир Солодов. Он также работал удаленно на время терапии.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 58,9 миллиона случаев заражения, свыше 1,393 миллиона человек скончались.

В России выявлено 2 138 828 случаев COVID-19, вылечился 1 634 671 человек, скончался 37 031.

