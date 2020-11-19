Мурашко призвал регионы готовиться к нагрузке на здравоохранение в Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российским регионам уже сейчас следует готовиться к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Новогодние праздники – это всегда дополнительные испытания и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения. Регионы должны готовиться к ним уже сейчас: необходимо обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий", – приводит слова Мурашко РИА Новости.

Глава Минздрава отметил, что граждане должны получать медицинскую помощь в полном объеме.

Ранее в России продлили сроки постановления о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики коронавируса до 1 января 2022 года. Сообщалось, что вылечившихся от COVID-19 будут выписывать после одного отрицательного теста. Кроме того, те, кого изолировали из-за контакта с заболевшим, смогут прекращать двухнедельную самоизоляцию самостоятельно, без обязательного тестирования.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что в 25 регионах России продолжается увеличение прироста заболевших COVID-19. В то же время в 55 субъектах РФ отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом.

