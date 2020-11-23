Песков заявил, что ограничения из-за COVID-19 вводятся исходя из ситуации на местах

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Решения о введении новых ограничений из-за коронавируса принимаются исходя из конкретной ситуации в системе здравоохранения в каждом регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Представителю Кремля задали вопрос, не планируется ли вводить более жесткие ограничения по примеру мер, которые были предприняты в Бурятии. Там из-за ситуации с коронавирусом с 16 ноября закрыли магазины, торговые центры, развлекательные заведения, предприятия общепита и другие объекты. Запрет на их деятельность продлится в Бурятии до 30 ноября.

"Все зависит от количества койко-мест, от резервов, от количества медицинского персонала, врачей, от темпов заполняемости больниц, от темпа выздоровления пациентов, поэтому каждый губернатор принимает решение в зависимости от ситуации на своей территории", – отметил Песков.

Он подчеркнул, что такая практика является нормой и она действует в рамках особых полномочий глав субъектов РФ.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая коронавируса. Таким образом, за все время пандемии в РФ выявили 2 114 502 заболевших COVID-19. 1 611 445 пациентов вылечились от коронавируса, 36 540 – скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.