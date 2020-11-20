Собянин назвал управляемой ситуацию с COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ситуация с коронавирусом в Москве управляемая, за последние 5 дней серьезного всплеска заболеваемости не произошло, заявил Сергей Собянин.

"В целом эпидемиологическая ситуация в Москве, как президент сказал, она контролируется, управляемая", – сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".

Он также отметил, что ситуация с распространением коронавируса среди старшеклассников в городе стабилизировалась. По словам мэра, закрывать детские сады сейчас нет необходимости.

"У нас на сегодняшний день около 2,5 тысячи групп в детских садах и [младших школьных] классов находятся на карантине, это немало, но, с другой стороны, это и некритично для всей системы. Конечно, это сложно все организовать, конечно, это проблемы, но тем не менее они не таковы, чтобы мы принимали сегодня решение о закрытии детских садов или младших классов", – подчеркнул глава города.

Ранее Собянин рассказал, что меры по ограничению работы ночных клубов и заведений, а также переход на дистанционное обучение учащихся вузов, техникумов, колледжей и старшеклассников дают результат.

В 2021 году Москва выделит 10 миллиардов рублей на вакцинацию горожан от коронавируса. Это позволит всем москвичам бесплатно получить прививку от COVID-19.

За последние сутки в столице подтвердили 6 902 новых случая коронавируса. За это же время госпитализировали 1 489 пациентов с COVID-19. В больницах Москвы на ИВЛ находятся 423 человека.