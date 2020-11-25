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Ученые рассказали, откуда может прийти следующая пандемия. Исследование специалистов опубликовано в журнале Medicalxpress.

Международная группа экспертов изучила экологические, социальные и экономические факторы, влияющие на распространение болезней. В результате были обнаружены области, в которых

взаимодействие между дикой природой и человеком пересекается со слабостью системы здравоохранения.

По словам ученых, в зону риска попали регионы Африки к югу от Сахары, Южная Азия и Юго-Восточная Азия, а также западное побережье Латинской Америки.

Как заявил руководитель группы исследователей Майкл Уолш, страны с высоким уровнем дохода не так широко представлены в зоне наибольшего риска из-за лучшей инфраструктуры здравоохранения. Однако, по его словам, надо следить за ними в связи с высоким антропогенным фактором, влияющим на дикую природу.

Ранее инфекционист назвал условия выхода РФ на плато по коронавирусу. По словам Георгия Викулова, эффективная борьба с пандемией невозможна без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм.