В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 73 пациента с COVID-19. Такую информацию привел Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 8 603 человека.

За последние сутки в России подтвердили 23 675 новых случаев коронавируса. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 156 (21,8%) заболевших.

В России выявили 23 675 новых случаев коронавируса

В Москве госпитализировали 1 635 пациентов с COVID-19. На аппаратах ИВЛ в столичных медучреждениях находятся 440 человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил работу федеральных и региональных властей в пандемию COVID-19. По словам представителя Кремля, власти активно работают над сдерживанием распространения инфекции.