В Москве за сутки госпитализированы 1 635 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице за последние сутки подтверждено 4 685 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
За это время госпитализированы 1 635 пациентов, на ИВЛ в столичных медучреждениях находятся 440 человек.
"Большинство заболевших в возрасте от 18 до 45 лет – 42,5%, от 46 до 65 лет – 32,8%, от 66 до 79 лет – 12,4%. На пожилых людей старше 80 лет приходится 3,8% случаев, а на детей – 8,5%", – говорится в сообщении.
Уточняется, что под медицинским наблюдением находятся не только пациенты, но а также и те, кто близко контактировал с ними.
Специалисты напоминают горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями о необходимости соблюдения домашнего режима. В штабе также призывают носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.
Ранее сообщалось, что в столице от коронавируса вылечились еще 5 947 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в городе, увеличилось до 422 189 человек.
Также за прошедшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19.
В России выявили 23 675 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 156 (21,8%) заболевших.
Еще 5 947 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: