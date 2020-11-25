В Москве за сутки госпитализированы 1 635 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за последние сутки подтверждено 4 685 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

За это время госпитализированы 1 635 пациентов, на ИВЛ в столичных медучреждениях находятся 440 человек.

"Большинство заболевших в возрасте от 18 до 45 лет – 42,5%, от 46 до 65 лет – 32,8%, от 66 до 79 лет – 12,4%. На пожилых людей старше 80 лет приходится 3,8% случаев, а на детей – 8,5%", – говорится в сообщении.

Уточняется, что под медицинским наблюдением находятся не только пациенты, но а также и те, кто близко контактировал с ними.

Специалисты напоминают горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями о необходимости соблюдения домашнего режима. В штабе также призывают носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что в столице от коронавируса вылечились еще 5 947 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в городе, увеличилось до 422 189 человек.

Также за прошедшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19.

В России выявили 23 675 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 156 (21,8%) заболевших.