Собянин заявил, что в Москве в реанимации находятся 10–11% пациентов с COVID-19

26 ноября, 19:10
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сергей Собянин заявил, что около 10–11% госпитализированных пациентов с коронавирусом сейчас находятся в реанимации в Москве. Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"К сожалению, как и было, порядка 10–11% находятся в реанимациях от всего количества госпитализируемых. Так эта цифра и остается. Прямо практически процент в процент. Поэтому говорить о том, что коронавирус стал менее коварным и более безопасным, нельзя", – сказал Собянин.
Ранее Собянин заявил, что власти не планируют закрывать город или отдельные сектора экономики из-за коронавируса. Он добавил, что столичная система здравоохранения справляется с COVID-19, несмотря на напряженную ситуацию.
В России за последние сутки зафиксировали 25 487 новых случаев коронавируса во всех регионах. В Москве за это время выявили 6 075 случаев. Уточнялось, что в столице госпитализированы с COVID-19 1 759 пациентов, при этом к аппаратам ИВЛ подключены 437 человек.
За сутки в Москве выявили 6 075 новых случаев коронавируса
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