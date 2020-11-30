В ВОЗ призвали россиян максимально ограничить контакты в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россиян призвали максимально ограничить контакты в новогодние праздники из-за высоких рисков распространения коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Она отметила, что риск заразиться COVID-19 по-прежнему сохраняется.

"Кроме того, поездки на новогодние праздники подразумевают под собой прогулки в людных местах. А это как раз то, что сейчас не рекомендуется. Мы советуем максимально ограничить контакты между людьми", – приводит ее слова ТАСС.

В России за последние сутки выявили 26 338 новых случаев коронавируса. Из этого числа в Москве зарегистрировано 6 511 случаев.