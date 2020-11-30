В России выявили 26 338 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 5 565 (21,1%) – без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.
В Москве диагностировано 6 511 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 3 691, в Московской области – 1 064, в Нижегородской области – 458, в Республике Карелия – 414.
В Свердловской области подтвержден 381 случай, в Архангельской области – 379, в Ростовской области – 334, в Красноярском крае – 334, в Воронежской области – 325.
Всего в России зарегистрировано 2 295 654 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе (0%), в Республике Дагестан (0,6%), а также в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Марий Эл (0,7%).
За прошедшие сутки выписали 17 247 человек, из которых 5 073 приходятся на Москву. За весь период выздоровели 1 778 704 пациента.
Также за последние сутки подтверждено 368 летальных случаев. В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом. Всего от COVID-19 в России умерли 39 895 человек.
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