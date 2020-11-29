Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом, сообщили в столичном Оперативном штабе.

Отмечается, что всем пациентам был поставлен диагноз "пневмония". Всего в Москве из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 8 902 человек.

За последние сутки в столице зафиксировали 6 798 заболевших коронавирусом. 1 295 пациентов с COVID-19 были госпитализированы. Больше всего заболевших зарегистрировали в возрастной категории от 18 до 45 лет – 42,8%.

За минувшие 24 часа в России выявлено 26 683 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений зафиксирован 5 901 случай (22,1%). Всего в стране зарегистрировано 2 269 316 случаев коронавирусной инфекции.